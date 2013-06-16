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إزالة 9 أبراج يستعملها عائلات البداري في إطلاق الأعيرة النارية

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إزالة 9 أبراج يستعملها عائلات البداري في إطلاق الأعيرة النارية إزالة 9 أبراج يستعملها عائلات البداري في إطلاق الأعيرة النارية

كتب : سعاد أحمد الأحد 16-06-2013 18:46

تمكنت قوات أمن أسيوط من خلال حملة أمنية مكبرة شنتها على قرية جزيرة طعمة بالبداري من إزالة 9 أبراج أقامها الأهالي أعلى منازلهم لاستغلالها في إطلاق الأعيرة النارية في الخصومات الثأرية.

ورد لمديرية أمن أسيوط إخطارا من اللواء حسن سيف، مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن قوات أمن المديرية من خلال حملة مكبرة استهدفت أطراف الخصومة الثأرية بين عائلتي علام، سليمان ــ الجراجير بناحية نزلة المغربي بجزيرة طعمة دائرة مركز البداري من إزالة 9 أبراج تستعمل في إطلاق الأعيرة النارية وترويع أهالي القرية.

كما تم ضبط حسن أحمد بخيت، 45 عاما، فلاح، ومقيم بذات الناحية، من عائلة الجراجير، وبحوزته 15 طلقة عيار 7.62×39مم.

تحرر المحضر رقم 1832 إداري مركز شرطة البداري لسنة 2013.

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