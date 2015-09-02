نجيب ساويرس يقترح شراء جزيرة فى اليونان أو إيطاليا لإيواء اللاجئين

اقترح رجل الأعمال نجيب ساويرس، حلاً لمشكلة اللاجئين، إذ عرض شراء جزيرة من إيطاليا أو اليونان لشراء إحدى جزرهما لإيواء اللاجئين.

وقال ساويرس، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أمس الثلاثاء، "اليونان أو إيطاليا، بيعونى إحدى الجزر وسأعلن استقلالها واستقبل اللاجئين فيها وأوفّر لهم فرص عمل، ليبنوا وطنهم الجديد".

ورداً على سؤال أحد متابعيه على "تويتر"، بإمكانية فعل ذلك فى منتجع الجونة، الذى قامت بتطويره إحدى شركاته، قال ساويرس إن الأمر يحتاج لتصريح من الحكومة المصرية إلى جانب عدم توافر وظائف كافية، وعندما طرح أحد المتابعين جمع تبرعات وتدشين حملة عالمية للفكرة رد ساويرس أن الأزمة فى إيجاد الجزيرة وليست فى المال.

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