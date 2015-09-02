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هذا ما قاله زوج كاميرون دياز في عيد ميلادها

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الأربعاء 02-09-2015 13:46

استغل المغني وعازف الغيتار بنجي مادن عيد ميلاد زوجته النجمة العالمية كاميرون دياز حتى يعبّر عن مدى حبه لها.

نشر النجم على صفحته الخاصة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مميزة له مع زوجته أرفقها بتعليق كتب فيه :"عيد ميلاد سعيداً لزوجتي الجميلة، وصديقتي المفضلة وأكثر من ذلك بكثير، هناك الكثير لأكتبه ، فأنا أكثر إنسان محظوظ على وجه الأرض، لانني سأكمل حياتي معك... أحب هذه المرأة، أتمنى لك التقدم حبيبتي".

يذكر أن كاميرون دياز التي تزوجت في 5 ديسمبر 2014 في حفل زفاف صغير أقيم في منزلها في بيفرلي هيلز، أتمت عامها الـ43 في 30 من شهر آب/أغسطس.

 

 

 

 

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