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كيف علّقت غادة عبد الرازق على حادثة إلقاء القبض على طليقها؟

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كيف علّقت غادة عبد الرازق على حادثة إلقاء القبض على طليقها؟ كيف علّقت غادة عبد الرازق على حادثة إلقاء القبض على طليقها؟

الأربعاء 02-09-2015 16:12

تبرأت الفنانة غادة عبد الرازق من طليقها الإعلامي محمد فوده بعد القبض عليه في قضية رشوة وذلك من خلال تجاهلها تماماً الحديث عنه وقيامها بنشر صور تؤكد أنها لا تزال خارج وتعيش حياتها بشكل طبيعي لا تبالي بالواقعة علماً بأنها أكدت من قبل أنها تحتفظ بصداقتها بفوده بعد الطلاق لأن بينهما عشرة طويلة.
فقامت غادة بنشر صورة لها ترتدي الزي الرياضي الخاص بنادي برشلونة الإسباني وهي تجلس في المدرجات وعلّقت على الصورة على "فيس بوك" قائلة:" Viva barca"
وكان محمد فوده قد تمّ القبض عليه بتهمة منحه رشوة مالية لأحد الموظفين في الدولة لإجراء بعض التسهيلات للاستيلاء على بعض أراضي الدولة.

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