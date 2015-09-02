هل تزوجت غادة عبد الرازق سراً؟

يتردد حالياً على نطاق واسع أخبار تؤكد زواج الفنانة غادة عبد الرازق للمرة الرابعة وذلك من شخص خارج الوسط الفني تفرض عليه غادة سياجاً من السرية.

وقيل إنها حالياً إنها لا تتواجد خارج مصر في إجازة عادية بل تقضي شهر العسل معه.

وفي حالة صحة هذه الأخبار سيكون الزواج الرابع بالنسبة لغادة حيث سبق وتزوجت أول مرة من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا ثم تزوجت من المنتج وليد التابعي ثم الإعلامي محمد فوده المحبوس حالياً في قضية رشوة.

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