بالصور: قبل أيام من تصويرها "السلطانة كوسيم" هل بيرين سات حامل؟

انشغلت الصحافة التركية طوال الأيام الماضية، ببطن الممثلة التركية بيرين سات المنتفخ وزيادة وزنها الملحوظة عند وصولها وزوجها المغني التركي كينان دوغلو إلى مطار ميلاس (milas) لقضاء إجازتهما مع العائلة في مدينة بودروم الساحلية.

فنشرت وسائل الإعلام التركية صور بطنها المنتفخ متسائلة: هل عادت بيرين سات من أمريكا التي أمضت فيها إجازة الصيف مع زوجها حاملاً؟

وظهرت بيرين سات على شاطىء بودروم مع زوجها كينان وحماتها سربيل دوغلو، وبدا عليهما الإنسجام والإستمتاع بحمام الشمس معاً، ونفت صورهما خبر خلافهما الذي تداولته بعض وسائل الإعلام التركية مدعية استياء حماتها منها جراء إبدائها آراءاً سياسية ضد الحكومة التركية.

وكانت صحف تركية نشرت أنّ كينان دوغلو قام بحذف والدته من قائمة متابعيه في حساباته الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي إثر انتقادها لزوجته بيرين سات، وجاءت عطلتهما الأخيرة لتكذّب كل ما نشر من أخبار عن توتّر علاقته وزوجته بيرين سات بوالدته سربيل دوغلو، وأوصلت بيرين سات بهذه الإجازة رسالة للصحافة تنفي فيها وجود أي مشاكل أو توتر مع حماتها .

وقد ظهرت بيرين ببلوزة خضراء مكشوفة وضيقة وشورت أبيض قصير، ولم تنف هذه المرة أو تؤكد خبر حملها خاصة َ وإنه لم يمضي فترة طويلة على نفيها خبر علاجها لإنجاب طفل أنابيب وأكدت أنها لو حملت سيظهر هذا الأمر على جسدها النحيف ولن يخفى على أحد.

وتستعد بيرين سات بعد أيام قليلة لبدء تصوير مشاهدها الأولى في مسلسلها التاريخي الضخم "السلطانة كوسيم"، الذي ينتجه تيمور ساوجي ولن تظهر فيه إلا في الحلقة الـ 13 ، ويتوقع النقاد لها النجاح بأول بطولاتها التاريخية.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي