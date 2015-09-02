غدًا| 100 مليون جنيهًا لعلاج مرضى فيروس«سي» من بيت الزكاة

يوقع «بيت الزكاة والصدقات» المصري، برئاسة شيخ «الأزهر» الشريف،الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، غدًا الخميس الـ3 من سبتمبر، اتفاقيات لعلاج مصابي فيروس «سي» من غير القادرين الذين لا يشملهم التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بمقر البيت.

تأتي هذه الاتفاقيات بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لاتحاد «الإذاعة والتليفزيون»، تنفيذًا للبروتوكول الذي وقعه فضيلة الإمام الأكبر بين بيت الزكاة ووزارة الصحة، وبمقتضاه تشرف وزارة الصحة على بروتوكولات العلاج على أن يقوم البيت بدفع تكاليف الدواء فقط لشركات الأدوية المعتمدة من الوزارة.

تبلغ مدة الاتفاقية سنة، كما يصل إجمالي المبالغ المخصصة لعلاج المرضى من المحتاجين 100 مليون جنيهًا مصريًا كمرحلٍة أولى، ويوقع عن بيت الزكاة الدكتور ناصر فؤاد أمين عام البيت، وعن الشركات رؤساء مجلس إداراتها.