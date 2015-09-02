«تعليم السويس» تطلق مبادرة لاب توب لكل معلم بالتقسيط

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن مبادرة هي الأولى من نوعها تحت عنوان تنوير وهي عبارة عن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والإتحاد العام للغرف التجارية لتوفير وإتاحة الحاسبات الآلية المكتبية والمحمولة واللوحية والمحتوى الرقمي التعليمي بالتقسيط للمعلمين.

وأضاف بيان أعلامي صادر من مديرية التربية والتعليم عن أعلن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة إنه بصدد طرح المرحلة الأولى من المبادرة لتوفير أجهزة حاسبات لكل العاملين التابعين الوزارة من المعلمين و الإداريين و الجهات التابعة لديها، و ذلك وفق أقساط ميسرة مزودة بمحتوى رقمي للمساعدة في النهوض بالعملية التعليمية.

وتابع البيان إنه على الراغبين فى شراء أجهزة لاب توب بالتقسيط المريح و الآمن من المعلمين و الإداريين بمدارس المحافظة و التوجيهات الفنية و الإدارات التعليمية و ديوان المديرية التقدم بطلب توفير جهاز لاب توب بنظام التقسيط .