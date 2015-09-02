أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«تعليم السويس» تطلق مبادرة لاب توب لكل معلم بالتقسيط

Google+ Print
«تعليم السويس» تطلق مبادرة لاب توب لكل معلم بالتقسيط «تعليم السويس» تطلق مبادرة لاب توب لكل معلم بالتقسيط

مديرية التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن مبادرة هي الأولى من نوعها تحت عنوان تنوير وهي عبارة عن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والإتحاد العام للغرف التجارية لتوفير وإتاحة الحاسبات الآلية المكتبية والمحمولة واللوحية والمحتوى الرقمي التعليمي بالتقسيط للمعلمين.

وأضاف بيان أعلامي صادر من مديرية التربية والتعليم عن أعلن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة إنه بصدد طرح المرحلة الأولى من المبادرة لتوفير أجهزة حاسبات لكل العاملين التابعين الوزارة من المعلمين و الإداريين و الجهات التابعة لديها، و ذلك وفق أقساط ميسرة مزودة بمحتوى رقمي للمساعدة في النهوض بالعملية التعليمية.

وتابع البيان إنه على الراغبين فى شراء أجهزة لاب توب بالتقسيط المريح و الآمن من المعلمين و الإداريين بمدارس المحافظة و التوجيهات الفنية و الإدارات التعليمية و ديوان المديرية التقدم بطلب توفير جهاز لاب توب بنظام التقسيط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا