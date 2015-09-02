مقتل 8 أشخاص في تفجيرين لمسجد «حوثي» في صنعاء

وقع انفجاٌر عنيٌف، مساء اليوم، بجامع المؤيد في حي الجراف على طريق المطار الذي يرتاده «الحوثيون» مما أدى إلى وقوع ضحايا لم يجري حصرهم بعد.

وأوفادت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن تلفزيون «المسيرة» التابع لجماعة انصار الله الحوثيين، ذكر أن انفجارًا ثانيًا استهدف المسعفين الذين سارعوا لنجدة المصلين بعد الانفجار الأول الذي وقع أثناء صلاة المغرب مما أسفر عن مقتل وأصابة عدٍد من المصلين.

وتشير المعلومات المتوافرة حتى الآن، إلى أن الانفجار الأول ناتج عن تفجير انتحاري داخل المسجد وقت الصلاة والثاني عن تفجير سيارٍة مفخخٍة أمام بوابة المسجد أثناء اسعاف الجرحى.