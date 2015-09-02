"ايكيا" تستبعد الهواتف الذكية عن الموائد

سيقوم عملاق الأثاث "ايكيا" بإصدار مفارش جديدة للطاولات تشمل جيوباً للهواتف الذكية، بهدف تشجيع الناس على ترك هواتفهم جانباً على مائدة الطعام، والتقارب من خلال الأحاديث. وتعبّر هذه المجموعة عن تعاون المصمّم الانجليزي أرون بروباين من المملكة المتحدة والمصممة السويدية ماريا فينكا. علماً أن الأخيرة كانت صمّمت المفارش حتى يتمكن الناس من البعد عن التحقق المستمر من تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي والتشارك في شيء يتجاوز مجرد وجبة طعام.

من المتوقع أن تباع هذه المفارش ذات الملمس المحبب بسعر التجزئة بمبلغ دولارين أمريكيين لكل قطعة، وسوف تكون متوفرة كجزء من مجموعة "سيتينغ" من "إيكيا"، قريباً.

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