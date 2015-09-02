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رئيس رابطة الدوري الإسباني: رواية ريال مدريد أصدق من يونايتد في أزمة دي خيا

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رئيس رابطة الدوري الإسباني: رواية ريال مدريد أصدق من يونايتد في أزمة دي خيا رئيس رابطة الدوري الإسباني: رواية ريال مدريد أصدق من يونايتد في أزمة دي خيا

أعرب أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن سعادته الكبيرة بمستوى جميع الحراس الأربعة المتواجدون في معسكر الفراعنة استعدادا للقاء تشاد.

ويستعد منتخب مصر للقاء تشاد في السادس من سبتمبر المقبل في إطار الجلوة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ويضم معسكر منتخب مصر في حراسة المرمى كل من شريف إكرامي، أحمد الشناوي، علي لطفي، والمهدي سليمان.

وتحدث ناجي قائلا:"جميع الحراس ظهروا بشكل جيد خلال المعسكر"

وتابع"أنا مطمئن بشأن اختيار الثلاثة الذين سينضمون للقائمة المسافرة إلى تشاد نظرا لارتفاع مستواهم جميعا، ولن أجد أي صعوبة في اختيار أي منهم ليكون الاساسي خلال المباراة".

وأكمل"أما الحارس الذي لن يسافر معنا إلى تشاد فإن هذا لا يعني أن مستواه أقل من الآخرين، وأن باب مفتوح له في أي وقت".

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