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«مفتي الجمهورية»: نحتاج للتكاتف العربي للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية

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مفتي فلسطين في ضيافة مفتي الجمهورية

وزير الاوقاف الفلسطيني ومفتي الجمهورية

استقبل مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام، وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الأربعاء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء والأوقاف الفلسطينية.

وأكد فضيلة المفتي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى في قلوب جميع المصريين، فهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأي اعتداء عليه هو اعتداء على كل المسلمين.

وأبدى مفتي الجمهورية، تأييده لكافة الإجراءات التي تُتخذ من أجل حماية المقدسات، مشددًا على أن دار الإفتاء تُدين بشدة كل الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وشدد على أننا في حاجة إلى تكاتف وتعاون عربي إسلامي من أجل التصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق والمقدسات الإسلامية، ووقف مخططات الاستيطان والتهويد.

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> من جانبه، قال وزير الأوقاف الفلسطيني، إن المقدسات في فلسطين تتعرض للعديد من الانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنهم يمنعون النساء والأطفال من الصلاة في المسجد الأقصى وحددوا مدة نصف الساعة فقط لكبار السن للصلاة، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامات وفرض الضرائب.

وأضاف أن قوات الاحتلال تقوم بنبش قبور المسلمين والصالحين في القدس وهدمها، في الوقت الذي تقوم فيه ببناء المقاهي والمحلات عليها دون مراعاة لحرمة أو للمواثيق والأعراف الدولية.

وأكد وزير الأوقاف الفلسطيني أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء هما المرجعية المعتبرة عند جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم، ولهما مكانًة خاصًة في قلوب الفلسطينيين لدفاعهما عن القضية الفلسطينية ودعمها على كافة الأصعدة.

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