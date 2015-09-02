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سماع دوى انفجارين فى العاصمة اليمنية صنعاء

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سماع دوى انفجارين فى العاصمة اليمنية صنعاء سماع دوى انفجارين فى العاصمة اليمنية صنعاء
قال مقيمون إنهم سمعوا دوى انفجارين فى منطقة شمالية فى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأربعاء.

ولم يتسن معرفة سبب الانفجارين ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا.

وقع انفجار عنيف مساء اليوم فى جامع المؤيد فى حى الجراف على طريق المطار الذى يرتاده الحوثيون مما أدى الى وقوع ضحايا لم يتم حصرهم بعد.
>وذكر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة انصار الله الحوثيين أن انفجارا ثانيا استهدف المسعفين الذين سارعوا لنجدة المصلين بعد الانفجار الاول الذى وقع أثناء صلاة المغرب مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المصلين.
>وتشير المعلومات المتوافرة حتى الآن الى أن الانفجار الاول ناتج عن تفجير انتحارى داخل المسجد وقت الصلاة والثانى عن تفجير سيارة مفخخة أمام بوابة المسجد أثناء اسعاف الجرحى.

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