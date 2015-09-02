الحوثيون ينسحبون من "كرش" ويغلقون الطريق بين شمال وجنوب واليمن

اضطرت ميلشيات الحوثيين وصالح، اليوم الأربعاء، إلى الانسحاب من مدينة كرش التابعة لمحافظة لحج جنوب اليمن، عقب تصاعد هجمات المقاومة الشعبية ضدها والتى بدأت قبل أيام، ليكتمل تحرير محافظة لحج بالكامل من الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

وذكرت صحيفة "عدن الغد" الإليكترونية، أن ميلشيات الحوثيين وصالح أغلقت الطريق الدولى عند منفذ الشريجة الواقع بين محافظتى "لحج" و"تعز"، عقب انسحابها باتجاه الحدود مع تعز، وقطعت الطريق باستخدام الخرسانة والأتربة لمنع أى حركة على الطريق.

ويعد منفذ الشريجة هو المنفذ الدولى الذى كان يربط بين اليمن الجنوبى والجمهورية العربية اليمنية قبل عام 1990.

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