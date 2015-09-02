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مسئول فلسطينى يدعو لاستغلال حقل غاز غزة بالتعاون مع مصر

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مسئول فلسطينى يدعو لاستغلال حقل غاز غزة بالتعاون مع مصر مسئول فلسطينى يدعو لاستغلال حقل غاز غزة بالتعاون مع مصر
طالب رئيس المجلس الاقتصادى الفلسطينى للتنمية والإعمار محمد اشتية، اليوم الاربعاء، بالاستفادة من الاكتشاف الكبير لحقل الغاز المصرى لتحريك قضية حقل غاز غزة المكتشف منذ أكثر من 15 عاما والمعطل بسبب تعقيدات من جانب إسرائيل.

وقال اشتية: "يجب دراسة إجراء اتفاقية تفاهم على استخراج الغاز من السواحل الفلسطينية مع وفق ترتيبات تعاون فى استثمار الغاز الفلسطينى وتسويقه"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وتابع: "الحقل الفلسطينى ليس بحجم الحقل العملاق الذى اكتشف قبالة سواحل مصر، لكن استغلاله سينعش الاقتصاد الفلسطينى ويشكل رافعة قوية له".

وأشار إلى أن التوقعات تحدثت عن مدخول يقارب 3 مليارات دولار سنوياً تعود على الخزينة الفلسطينية لمدة قد تصل 15-10 سنة ما قد يحدث ثورة كبيرة فى الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن الفلسطينيين يملكون بئرى غاز تبعدان نحو 30 كيلومتراً عن سواحل غزة بدأ تطويرهما فى عام .1999 ومنح الرئيس الراحل ياسر عرفات آنذاك شركة "بريتيش غاز" الترخيص للتنقيب فيهما بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطينى وشركة اتحاد المقاولين وكان من المفترض أن يستخدم هذا الغاز لتوليد الكهرباء والتخلص من التحكم الإسرائيلى بهذا القطاع الحيوي.

وحمل "اشتية" إسرائيل مسؤولية تعطيل استخراج الغاز وتصديره بسبب سيطرتها على المياه الإقليمية الفلسطينية.

كانت المصرية وشركة الطاقة الإيطالية "إيني" قد اعلنتا يوم الأحد الماضى عن اكتشاف أكبر حقل غاز فى "التاريخ" فى البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، تقدر احتياطياته ألاصلية بحوالى 30 تريليون قدم مكعب.
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مصر 365

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