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محافظ سوهاج يمنح قروضًا للشباب لاستصلاح أراضي الظهير الصحراوي

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محافظ سوهاج يمنح قروضًا للشباب لاستصلاح أراضي الظهير الصحراوي محافظ سوهاج يمنح قروضًا للشباب لاستصلاح أراضي الظهير الصحراوي

محافظ سوهاج – الدكتور أيمن عبد المنعم

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تنفيذ مبادرات من خلالها يتم منح قروض للشباب والمواطنين بسوهاج عن طريق البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية “مشروعك “، ومن هذه المبادارت تمويل إستصلاح أراضي الظهير الصحراوي التي تم تسليمها للمواطنين بقرى (بيت خلاف بجرجا ، والجلاوية بساقلتة)؛ وكذلك تمويل شراء سيارات مجهزة لنقل اللحوم من المجازر لمنافذ البيع والمحلات من خلال “مشروعك ” بمنح قروض للشباب عن طريق البنوك المشاركة في ” مشروعك “.
> وكلف محافظ الإقليم إدارة التعاون الإنتاجي بالديوان العام بالتنسيق مع إدارة ” مشروعك ” بالمحافظة لتأسيس جمعية لشباب مشروعك بسوهاج ، وتم التنسيق مع الإتحاد التعاوني الإنتاجي بالقاهرة لإتخاذ إجراءات إشهار هذه الجمعية.

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