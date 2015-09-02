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«الحدود» تضبط 3 أطنان بانجو ملقاة بأحد الشواطئ في سفاجا

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«الحدود» تضبط 3 أطنان بانجو ملقاة بأحد الشواطئ في سفاجا «الحدود» تضبط 3 أطنان بانجو ملقاة بأحد الشواطئ في سفاجا

نبات البانجو

عثر مكتب مخابرات حرس الحدود بالغردقة على كمية كبيرة من مخدر البانجو معباة داخل أجولة وملقاة امام شاطئ سفاجا دون التعرف على أصحابها وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة بقسم سفاجا وتباشر النيابة التحقيق.

وتبين من تفاصيل الواقعة إن قوات حرس الحدود عثرت على عدد من الاجولة ملقاة على شاطئ البحر ومعباة بمخدر البانجو تقدر بنحو 3 أطنان، وذلك خلال احدى الدوريات الامنية بالمنطقة، واشارت التحريات إن أحد المراكب قام بالقاء هذه الاجولة بعد الاقتراب من الشاطئ للتمكن من وصولها لعدد من تجار البانجو بعد سحب التيارات المائية لها لتوزيعها بالغردقة وسفاجا، وذلك بعد قيام الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بتشديد إجراءات التفتيش على الأكمنة الأمنية ومداخل المحافظة الشمالية.
> وقررالمستشار وليد هارون رئيس نيابة سفاجا طلب التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة من مديرية الزراعة ومباحث المخدرات لإعدامها.

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