أقنعة طبيعية لشعر صحي ولامع

أقنعة الشعر هي وسيلة ممتازة للحصول على شعر صحي ومتألق لاسيما وإن كانت من مواد الطبيعة الفعالة ذات التأثير الآمن والمضمون. فلا تتردي في تجربة كل جديد في عالم الأقنعة الطبيعية التي توجد مكوناتها في مطبخك لتحصلي على شعر صحي ولامع بأقل التكاليف.

إليك هذه الأقنعة البسيطة لتختاري منها ما يلائم بشرتك:

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• للشعر الدهني:

1. امزجي 100 جرام من البقدونس المفروم+ نصف كوب من الفول المهروس+ ملعقة من صودا الخبز + ملعقتين من زيت الخروع.

2. ضعي المزيج على شعرك وبالأخص فروة الرأس مع التدليك الخفيف.

3. اتركيه نصف ساعة على الأقل مع لف شعرك بمنشفة دافئة.

4. اغسلي شعرك بالماء الدافئ, ثم اغسليه بمزيج من خل التفاح والماء.

• للشعر العادي:

1. قومي بمزج بيضة + ملعقتين من العسل+ ملعقة من صودا الخبز+ 5 أوراق من الشاي الطازج + نصف موزة.

2. ضعيه على شعرك واتركيه من نصف ساعة إلى ساعة.

3. اغسليه بالماء البارد.

• للشعر الجاف:

1. قومي بمزج بيضتين + موزة+ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون+ ربع كوب من اللبن.

2. ضعيهم على شعرك واتركيه لنصف ساعة.

3. اغسلي شعرك بالماء البارد مستخدمةً الشامبو والبلسم كالمعتاد.

• للشعر المختلط:

1. امزجي نصف كوب من الفول المدشوش+ 50 جرامًا من اللبن+ ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي + ملعقة من العسل.

2. ضعي المزيج على شعرك، ثم اغسلي شعرك بالماء البارد.

3. امزجي ملعقةً من خل التفاح على كوب من الماء، واغسلي به شعرك لمزيد من اللمعان.

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