خلطة جنونية للعناية بالبشرة اعتمدها الملايين Multimasking#

انتشر اتجاه جديد وغريب على مواقع التواصل الاجتماعي، يرتكز على طريقة الكونتورينغ في تقسيم الوجه، ويعتمد خلطات للعناية بالبشرة. إنّها صيحة الأقنعة المتعدّدة ! وعلى الرغم من غرابتها إلا أنّها الأكثر شعبيّة على إنستقرام؛ والصور تتكاثر حول هذا الموضوع مع #MultiMasking

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Multimasking أكثر بكثير من مجرّد موضة جمال جنونية اعتمدها الملايين، لأنّها في الواقع مفيدة وفعّالة، فضلاً عن كونها سهلة التطبيق. ووفق ما تبدو على وسائل التواصل الاجتماعية هي مثيرة للاهتمام، ولا سيّما أنها تحافظ على بشرة صحيّة.

تقتضي هذه الطريقة تطبيق أنواع مختلفة من الأقنعة على أجزاء الوجه المختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت تريدين أن تبدو وجنتاك ليّنتين، وأنفك أكثر جفافاً، وشفتاك أكثر حيويّة، وأنت لا تملكين إلا عشر دقائق، فعليك أن تلجئي إلى الأقنعة المتعدّدة.

طريقة التطبيق:

تميل منطقة T في الوجه إلى أن تكون أكثر زيتيّة وأكثر عرضة للانسداد والبقع. لذلك، يُنصح باستعمال منتج يحتوي على حامض الصفصاف لتنظيف هذه المنطقة بشكل جيّد.

أما الجزء العلويّ من جبينك فهو بحاجة إلى الترطيب والكولاجين. لذلك، ننصحك باستخدام منتج يحتوي على حامض الهيالورونيك وغيره من الأحماض التي تساعد على مكافحة الشيخوخة.

أما محيط العينين، فهو منطقة حسّاسة جداً. لذلك، أنت بحاجة إلى منتج يُعالج خلايا الجلد ويُقلّل من الخطوط.

بدلاً من استخدام قناع واحد لعلاج بشرتك، أصبح بإمكانك الآن رسم أشكال وتصاميم جميلة على وجهك، ومعالجة احتياجات بشرتك في وقت واحد، باستخدام 4 أو 5 أقنعة؛ وبالتأكيد ستحصلين على نتيجة أفضل.

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