السفير البراك يزور المعهد العربي الإسلامي في طوكيو

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان أحمد البراك المعهد العربي الإسلامي في طوكيو، واطلع على مقتنيات المعرض وما يذخر به من مشغولات يدوية تراثية سعودية وصور تحكي تاريخ المملكة وعراقة شعبها وتفرده وإسهامه الحضاري والثقافي في مسيرة الإنسانية.

وكان في استقبال السفير البراك لدى زيارته التي بدأها بجولة على معرض التراث العربي السعودي الدائم بمقر المعهد، د. ناصر العميم مدير المعهد ومسؤولي الأقسام بالمعهد، حيث أشاد بمقتنيات المعرض وشكر القائمين عليه.

ونوه بمشاركات المعرض الفاعلة في المناسبات التي تقيمها السفارة، ووعد بدعم المعرض بمزيد من المقتنيات التراثية والثقافية السعودية المتنوعة التي تعكس تاريخ المملكة وحضارتها الزاهرة.