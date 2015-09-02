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عسير تكسر حاجز سبعة آلاف ناخب

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عسير تكسر حاجز سبعة آلاف ناخب عسير تكسر حاجز سبعة آلاف ناخب

    واصلت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة ومراكزها استقبال الناخبين وتحديث البيانات في الدوائر الانتخابية ومراكز استقبال الناخبين التي شهدت الأيام الماضية إقبالا خاصة المراكز النسائية وفق الالتزام بالضوابط الشرعية وذلك بمتابعة من أمانة المنطقة.

أوضح ذلك رئيس اللجنة المحلية للانتخابات بمنطقة عسير أمين المنطقة صالح القاضي، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في سجلات المراكز الانتخابية بمنطقة عسير والمراكز التابعة لها حتى أمس الأول 7753 ناخباً وناخبة كان نصيب الرجال منها 7276 ناخباً، أما النساء فقد بلغ عدد الناخبات فيهن 477 ناخبة، موزعين في 99 مركز انتخابياً منها 36 مركزًا نسائياً، في حين بلغ عدد المرشحين من الرجال 369، و 29 مرشحة.

وقال: إن اللجنة المحلية للانتخابات حرصت على التعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات للنهوض بمستوى الخدمات البلدية ومراكزها وذلك من خلال الحملات الإعلانية والإرشادية لتسهيل عمليات اختيار المرشحين على الناخبين والناخبات.

الجدير ذكره أن مركز 234 بالمجاردة أكمل طاقته الاستيعابية، وتم فتح مركز جديد لاستقبال الناخبين فيما لا زال المركز السابق يستقبل المرشحين على مستوى المحافظة لكونه الوحيد المخصص لذلك.

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