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إصابة 14 مجنداً في انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

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إصابة 14 مجنداً في انقلاب سيارة شرطة بالمنيا إصابة 14 مجنداً في انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

2 سبتمبر 2015 | 6:40 مساءً

أرشيفية

إصيب 14 مجنداً في حادث إنقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 بالمنيا.
> تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث إنقلاب “لوري” شرطة ووقوع مصابين.
> بالإنتقال والأجهزة الأمنية تبين انقلاب “لوري” شرطة بالقرب من قرية 8 التابعة لدائرة مركز المنيا بالطريق الصحراوي الغربي و إصابة 14 مجنداً بين كسور وجروح و كدمات متفرقة بالجسم.
> وهم محمود حسين 27 سنة، مصطفى ربيع 22 سنة، أحمد رجب 22 سنة، مسعود أحمد 21 سنة، محمد علي 21 سنة، أكرم عبد النعيم 23 سنة، شنودة أسعد 22 سنة، أبو المجد أحمد 23 سنة، أحمد علي 23 سنة، محمود سيد 23 سنة، سلطان الدين توفيق 21 سنة، محمد عبد الفتاح 21 سنة، ميخائيل عزيز 21 سنة.

2015-09-02

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