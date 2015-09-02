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إخلاء سبيل ٧٧ محبوسا من مرتكبي أحداث العنف مراعاة لظروفهم الإنسانية

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إخلاء سبيل ٧٧ محبوسا من مرتكبي أحداث العنف مراعاة لظروفهم الإنسانية إخلاء سبيل ٧٧ محبوسا من مرتكبي أحداث العنف مراعاة لظروفهم الإنسانية

اخلاء سبيل

أمر المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، بإخلاء سبيل ٧٧ متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في شأن ارتكابهم لوقائع العنف والشغب والمظاهرات غير القانونية التي وقعت مؤخرا في نطاق محافظة الجيزة.

وجاء قرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات، حرصا من النيابة العامة على مستقبلهم الدراسي، ومراعاة لظروفهم المرضية والاجتماعية والإنسانية.

وأوضحت النيابة العامة، أن إخلاء سبيل هذه الدفعة من المتهمين، قد صدر بعد فحص موقفهم القانوني وبيان مدى ضلوعهم في ارتكاب الجرائم محل التحقيقات، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الذي سبق وأن صدر بتكليف المكتب الفني للنائب العام، بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا المتعلقة بأحداث الشغب والعنف، بصفة دورية وبكل دقة.

وقام المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة،  بعرض أمر المتهمين بعد فحص أوضاعهم القانونية، على القائم بأعمال النائب العام، والذي أصدر بدوره قراره بالموافقة على إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات مراعاة لظروفهم الاجتماعية والصحية والدراسية.

أ ش أ

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