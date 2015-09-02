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«أسوانية» تفوز بجائزة التميز لدول شرق أفريقيا للمرأة الأكثر تميزًا في مجال الطاقة

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12 November 2012 AU Conference of Energy Ministers of Africa (CEMA_2_0

الدكتورة الهام محمود أحمد ابراهيم

فازت بنت أسوان الدكتورة الهام محمود أحمد ابراهيم مفوضة الطاقة والبنية التحتية – مفوضية الاتحاد الأفريقي بأثيوبيا بجائزة التميز لدول شرق أفريقيا للمرأة الأكثر تميزاً وتأثيراً في مجال الطاقة وقد تسلمت الجائزة في نيروبي.
> وقد تقدم للمسابقة العديد من وزراء الطاقة ورؤساء شركات الكهرباء بعدد من الدول الأفريقية، وتم تصفية المتقدمين إلى خمسة فقط ثم تم تقييم تاريخ وانجازات المتقدمين، واختارت لجنة التحكيم المكونة من 12 عضوًا من دول القارة الدكتورة إلهام وتم دعوتها لزيارة كينيا حيث تم عمل حفل لذلك في العاصمة الكينية نيروبي.

وعقب فوزها بالجائزة قالت الدكتورة إلهام “إن هذه الجائزة لها قيمتها الشخصية لي لأنها جاءت نتيجة إجماع الدول الأفريقية على شخصي وفي مجال تخصص عمري وهي الطاقة “.

وأضافت “قد فزت بجوائز سابقة خارج ولم تفرحني أي جائزة أكثر منها وأمنيتي الشخصية أن أساهم في إعلان مدينة أسوان الجديدة كأول مدينة مصرية تعمل مرافقها بالطاقة الشمسية بأحدث النظم العالمية التي تجمع بينها وبعض النظم الأخرى في الطاقة”.

والجدير بالذكر إن الدكتورة إلهام عضو مجلس الطاقة العالمي ( ًWorld Energy Congress) وحاليا أول مصري يشغل منصب مفوض الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي عام 2008م منذ أن أنشأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كمنظمة الوحدة الإفريقية وأعيد انتخابها في القمة الأفريقية عام 2012م.

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الدكتورة الهام محمود أحمد ابراهيم

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