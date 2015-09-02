«السيسي» يلتقي رئيس وزراء الصين لبحث «تفعيل» اتفاقية الطاقة الإنتاجية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، الذي رحب بالسيد الرئيس، معربًا عن تقديره لتلبية الرئيس الدعوة لحضور احتفالات الصين بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأشاد رئيس الوزراء الصيني بالتقدم الذي حققته مصر على مدار العام المنصرم، مشيرًا بشكٍل خاص إلى إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في سنة واحدة فقط.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، معربًا عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لإرادة الشعب المصري وخياراته الحرة، وهي المواقف التي تعكس احترام الصين وتقديرها للنموذج الذي تسعى مصر لإرسائه في المنطقة من أجل التحول الديمقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف. مؤكدًا على التزام مصر بإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.

وأضاف المتحدث، أن رئيس وزراء الصين أشاد بالدور الرائد لمصر في منطقة الشرق الأوسط وكونها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار فيها، كما أكد دعم بلاده القوي للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، منوهًا إلى أهمية البُعد الاقتصادي في مكافحة الإرهاب.

كما تناول اللقاء التباحث بشأن تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية التي جرى توقيعها اليوم، التي ستشمل مشروعاٍت محددٍة سيقوم الجانبان بتنفيذها، بما يُساهم في الارتقاء بمستوى التصنيع في مصر، حيث أكد رئيس الوزراء الصيني التزام بلاده بالعمل مع مصر على تنفيذ هذه المشروعات وتحقيقها لأهدافها المرجوة. وأبدى رئيس الوزراء الصيني استعداد بلاده لتقديم ما توصلت إليه من تكنولوجيا متقدمٍة في العديد من مجالات التعاون المُقترحة مع مصر.

وذكر المتحدث، أن الرئيس أكد ترحيب مصر بالاستثمارات الصينية والعمل على تذليل أية عقبات قد تعترضها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم بتقديم البنية التحتية اللازمة للعديد من المشروعات، ولاسيما في منطقة قناة السويس، بحيث تصبح جاهزًة للاستثمار مباشرةً. والاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة اللجنة الرباعية المشتركة بين البلدين (التي تضم من الجانب المصري وزيريّ التجارة والصناعة والاستثمار، ومن الجانب الصيني وزير التجارة وأمين لجنة الإصلاح والتنمية) التشاور والتنسيق بشأن سبل تنفيذ كافة ما جرى التوصل إليه بين الجانبين من مشروعات مشتركة والاتفاقيات الموقعه.