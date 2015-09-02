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بالصور.. إزالة المراسى النيلية المخالفة أسفل كوبرى أكتوبر و15 مايو

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شنت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير وبمشاركة الإدارة العامة لقطاع الشمال وإدارة شرطة المرافق وقوات أمن القاهرة، حملات استهدفت منطقة المراسى الكائنة أسفل كوبرى أكتوبر حتى كوبرى 15 مايو، بهدف إظهار الوجه الحضارى لمناطق الكورنيش وإزالة أى تعديات على النيل باعتباره من أهم معالم العاصمة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن إزالة 9 مراسى نيلية مخالفة وتكسير السلالم المؤدية لها وغلق 8 فتحات بسور كورنيش النيل، وأيضا إزالة 3 أرصفة خاصة بالمراكب بمساحة 300 متر.

كما شدد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بضرورة تواصل الحملات على كافة المحاور النيلية لحين القضاء على كافة المراسى المخالفة.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365