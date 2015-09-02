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طيران الكويت يؤكد استمرار حركة الملاحة الجوية بالمطارات بصورة طبيعية

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طيران الكويت يؤكد استمرار حركة الملاحة الجوية بالمطارات بصورة طبيعية طيران الكويت يؤكد استمرار حركة الملاحة الجوية بالمطارات بصورة طبيعية
أكدت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، أن حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت الدولى تسير بصورة طبيعية، وذلك رغم حالة الغبار والطقس غير المستقر الذى تشهده الكويت .

وصرح مدير إدارة العمليات بمطار الكويت الدولى، المهندس صالح الفداغى، اليوم الأربعاء، بأن الرحلات القادمة والمغادرة من شركات الطيران لم تتأثر بحالة الجو.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد توقعت فى بيان لها اليوم، استمرار حالة الغبار التى تتعرض لها البلاد حتى غد "الخميس" لافتة إلى أن نشاط الرياح سيقل ليلا، وأن الرؤية الأفقية ستتحسن تدريجيا.
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