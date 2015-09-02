"حماس" تدعو الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماعات المجلس الوطنى

دعت حركة "حماس" الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماعات المجلس الوطنى الفلسطينى المقرر عقدها فى رام الله يومى 14 و15 سبتمبر الجاري، وقالت الحركة فى بيان صحفى اليوم إنها "تؤكد على خطورة عقد المجلس الوطنى بطريقة متفردة ومتجاوزة لكل الاتفاقات الوطنية".

واعتبرت أن "إصرار الرئيس محمود عباس على ذلك يمثل عمليا شطب الاتفاقات الوطنية وتمزيق الصف الوطني، وتشكيل المنظمة وفق مقاساته الشخصية والحزبية" (على حد قول البيان)، ودعت حركة حماس الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطنى إلى مقاطعة اجتماعات المجلس لقطع الطريق أمام ما وصفته بـ"هذه السياسات العبثية".

وكان رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون أعلن مؤخرا أنه سيتم الدعوة لعقد جلسة عادية للمجلس برام الله يومى 14 و15 سبتمبر من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير بعد استقالة عشرة من أعضائها بينهم الرئيس محمود عباس من أصل 18 عضوا.

والمجلس الوطنى ، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينى ، ويضم 719 عضوا يمثلون الشعب الفلسطينى داخل وخارج فلسطين، ولم يعقد المجلس أى اجتماع له منذ عام 1996.

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