لمريض السكر.. عالج جلدك الجاف قبل السفر للحج بترطيبه

ينصح الدكتور ممدوح النحاس أستاذ الباطنة والسكر بطب المنصورة رئيس الجمعية المصرية للقدم السكر مريض السكر قبل أن لأداء مناسك الحج بضرورة التعامل مع الجلد الجاف.

وقال إنه يجب على المريض ترطيب الجلد الجاف قبل الذهاب إلى الحج بمدة أسبوع وذلك بدهان الجلد بالكريمات الملطفة بالفازلين الطبى أو باستخدام زيت الزيتون والاهتمام بقص الأظافر بصورة صحيحة حتى لا يتعرض لتشققات أثناء الحج ويصاب بالتهابات فى القدم تؤدى إلى مضاعفات.

وأكد أن المرضى الذين يعانون من التهابات بكتيرية بالقدمين يجب عليهم تناول المضادات الحيوية فى مواعيدها المحددة ويجب على المريض سرعة استشارة الطبيب فى حال حدوث أى تغيرات فى القدمين.