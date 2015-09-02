«السيسي» يعقد اجتماعًا مع رئيس شركة «هواوي» الثانية عالميًا في الاتصالات

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إجتماعًا مع رئيسة مجلس إدارة شركة «هواوي» الصينية للاتصالات، التي تعد ثاني أكبر شركة للاتصالات على مستوى العالم من الناحية التقنية والأولى عالميًا من حيث حجم الإيرادات.

حضر الاجتماع وزيرا التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الشركة. وذكر المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن رئيس مجلس إدارة الشركة هنأت الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال العام الماضي، مؤكدًة أن المشروعات التي يجري تنفيذها وإنجازها في مصر في زمن قياسي مثل مشروع تنمية قناة السويس، لافتتًة إلى العديد من الفرص الواعدة لتوسع أنشطة الشركة في مصر.

واستعرضت رئيس مجلس إدارة الشركة الجهود والاتصالات الجارية مع الوزارات المصرية، ومنها وزارتا الاتصالات والكهرباء من أجل تعزيز نشاط الشركة في مصر، وتنفيذ مشروعات مشتركة تساهم في دفع عملية التنمية في مصر.

وقال المتحدث، إن الرئيس أشاد بجهود الشركة في مصر ومساعيها الدؤوبة من أجل تعزيز نشاطها منذ افتتاح مركزها الإقليمي في مصر عام 1999 وهو المركز المعني بالإشراف على أنشطة الشركة في شمال إفريقيا والمنطقة العربية. وقد اطلع الرئيس من رئيس مجلس إدارة الشركة على ملامح برنامج “بذور المستقبل” الذي تقوم الشركة بتطبيقه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهادف، إلى تدريب مجموعٍة من خريجي أقسام الاتصالات بالجامعات المصرية على أحدث ما وصلت إليه علوم وتقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الرئيس، أن مصر ترحب بالاستثمارات الجادة التي تهتم إلى جانب تحقيق العوائد الاقتصادية والأرباح المالية بالتنمية البشرية وتدريب الكوادر ونقل التكنولوجيا، وتعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض أعمالها وإزالة العوائق البيروقراطية، فضلًا عن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.