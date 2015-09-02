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مياه الصرف الصحي تغرق محطة كيما أسوان أثناء الافتتاح

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مياه الصرف الصحي تغرق محطة كيما أسوان أثناء الافتتاح مياه الصرف الصحي تغرق محطة كيما أسوان أثناء الافتتاح

أرشيفية

غرقت محطة كيما 1 و2 في مدينة أسوان بمياه الصرف الصحي بسبب تدفق كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي داخل المحطة، عقب قيام اللواء مصطفى يسري محافظ اسوان بإغلاق محابس هذه المحطة، التي تلقي الصرف الصحي على نهر النيل في جو احتفالي.
> واكد مصدر مسئول بأسوان إن المشكلة حدثت بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشغيل 8 محطات للصرف الصحي بمدينة اسوان بالكامل في وقت واحد مما أدى إلى رفع كميات كبيرة من الصرف الصحي إلى محطة كيما 1و2، ولم تستطع طلمبات الرفع بالمحطة إستيعاب هذه الكميات دفعة واحدة؛ موضحًا إنه كان من المفترض إن يتم تشغيل محطات الصرف الصحي بمدينة أسوان بالتناوب وليس دفعة واحدة حتى تستطيع طلمبات الرفع ضخها إلى الغابات الشجرية بالعلاقي.

وقال إنه جاري السيطرة على كميات الصرف الصحي القادمة للمحطة بواسطة المعدات المختلفة تمهيدًا.

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