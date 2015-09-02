محافظ الشرقية: الإدارة الكفء تغيب عن مؤسسات الدولة والبيروقراطية أساس كبوتنا

أكد الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، أن السبب الرئيسى والأساسى لكبوة مصر هى بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن الإدارة الكفء تغيب عن مؤسسات الدولة.. وتجعل من الممكن مستحيلاً، كما أنه لا بد من غربلة هذا الجهاز وفرم الفاسدين والمرتشين والمقصرين، والناس اللى ريحتها طلعت بحسب وصفه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذى محافظة الشرقيةـ برئاسة المحافظ- وبحضور اللواء سامى سيدهم، نائب المحافظ وأمانة اللواء يعقوب إمام، السكرتير العام للمحافظة، ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

طلب المحافظ من الجهاز التنفيذى للمجلس إرسال أسماء جميع الفاسدين والمرتشين لإقصائهم فوراً، مشيراً إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء المدن والوحدات المحلية لبحث سبل التصدى لظاهرة التعدى على الأرض الزراعية ووأد المخالفة فى مهدها قبل أن تتفاقم وتصبح بناء مكتملا يصعب التعامل معه.

وأعلن المحافظ عن قيام حملة مكبرة غداً بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والمراكز والمدن على مستوى المحافظة بسبب زيادة التعديات على الأراضى الزراعية، وسوف تركز الحملة على إزالة التعديات الواقعة على الطرق الرئيسية بالمحافظة والحالات المستعصية، التى بحاجة لمعدات وقوة أمنية وذلك تحت إشراف المحافظ بنفسه.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن نسبة إزالة التعديات على مستوى المحافظة وصلت 33% ولا بد من رفع النسبة وتحرير مخالفات لكل من يقوم بتبوير الأرض الزرعية.

وأكد المحافظ على تنفيذ قراره السابق بمصادرة معدات المقاول المستخدمة فى أعمال البناء والتحفظ على مواد البناء ومصادرتها مع التأكد من تحرير محاضر التبوير وعرضها على المحافظ فوراً، والذى ساهم بشكل كبير للحد من ظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وعرض ما تم من مصادرة للمعدات على المحافظ.

وأضاف المحافظ أعلم أن هناك بعض رؤساء المراكز لا تتحرك من مكانها وودن من طين وودن من عجين وينتظر أن يتحرك المحافظ بنفسه لحل المشكلة عنده، وأكبر مثال على ذلك قرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد، والتى امتلأت بالبلطجة والمشاكل، وانتشار الأكشاك والتعدى على الأرض الزراعية وقصور فى كافة الخدمات، مؤكداً أن هناك تفاوتا واضحا لأداء رؤساء المراكز والمدن.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع أنه كلف نائب المحافظ بإجراء حركة عاجلة لرؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية واستبعاد المقصرين والنائمين فى العسل ولدفع عجلة الإنتاج.