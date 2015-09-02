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فى اليوم الثانى.. 10 مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم للبرلمان بكفر الشيخ

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أكد المستشار أحمد شمس نائب رئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، أن اللجنة تلقت طلبات المرشحين اليوم الأربعاء فى اليوم الثانى، وبلغ عدد المتقدمين حتى الآن 10 متقدمين، مشيراً إلى أن نسبة المتقدمين الجدد من مرشح البرلمان لا تتجاوز الـ10% فقط .

وأضاف أن المرشحين لمجلس النواب الذين تقدموا من قبل بأوراقهم ولم يسحبوا ملفاتهم يتقدمون بطلب تقديم فقط، أما الذين سحبوا ملفاتهم قبل ذلك سيقدمون أوراقهم مثلهم مثل المرشحين الجدد.

وأشار إلى أن عدد المرشحين أمس واليوم بلغوا 146مرشحًا فقط، مضيفًا أن اللجنة المشكلة لتلقى الطلبات تقدم سبل الراحة للمتقدمين من مجلس النواب وفق نظام محدد لينال كل مرشح حقه، مؤكداً أن الهدوء والنظام يسود الجو العام لجنة التقديم للانتخابات، وأن عدد المتقدمين أمس اليوم يضاهى نصف المتقدمين فى المرحلة السابقة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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