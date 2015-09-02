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غرامة 5 آلاف جنيه وقرار غلق لمحل ألقى القمامة فى أحد شوارع الإسكندرية

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غرامة 5 آلاف جنيه وقرار غلق لمحل ألقى القمامة فى أحد شوارع الإسكندرية غرامة 5 آلاف جنيه وقرار غلق لمحل ألقى القمامة فى أحد شوارع الإسكندرية
شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكونة من "مباحث – أمن صناعى – شئون بيئة – منطقة المنتزه الطبية – رخص المحلات – اشغال طريق – الرصد البيئى – معاون رئيس الحى".

قامت الحملة بالتوجه إلى شارع 45 لتنفيذ قرار إغلاق فورى لأحد المحلات، وذلك لإلقائه مخلفات المحل فى نهر الطريق، حيث تم عمل غرامة مالية قدرها 5000 جنيه من قبل إدارة الرصد البيئى واستصدار قرار رقم 307 بإغلاق المطعم وتم الإغلاق الفعلى.

من جهة أخرى توجهت الحملة إلى شارع هدى الإسلام سيدى بشر، وتم المرور على مجمع هدى الإسلام (ماركت) حيث تم التحفظ بمعرفة (الصحة ومباحث التموين) على كميات من المخللات الفاسدة – كميات من الجبن والأسماك للتحليل – أكياس من المواد الغذائية (البقول) منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر بذلك.

كما تم المرور على عدد 3 ثلاجات بشارع الثلاجة بسيدى بشر قبلى، وتم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى (كميات كبيرة من الجبنة التركى وصفايح جبنة بيضاء)، وتم التحفظ عليها بمعرفة مباحث التموين لعمل قضية مواد غذائية.
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مصر 365

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