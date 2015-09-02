بالصور.. أسوان تعلن انتهاء التخلص من مياه الصرف الصحى بنهر النيل

أغلق محافظ أسوان مصطفى يسرى، اليوم الأربعاء، المحابس الرئيسية التى تلقى بمياه الصرف الصحى لمدينة أسوان على مصرف السيل، ثم مجرى نهر النيل، ليتم تحويلها من محطة كيما 1 إلى محطة الرفع رقم ( 56).

وأعطى محافظ أسوان إشارة بدء التشغيل بالضغط على المفتاح الخاص بذلك لتتدفق مياه الصرف الصحى لأحواض الموازنة والتجميع، ثم تخزينها بأحواض التبخير على مساحة 400 فدان تمهيداً لاستخدامها فى زراعة الغابات الشجرية بمنطقة العلاقى، وقد بدأت فعاليات الاحتفال لهذا المشروع القومى بمشاهدة مياه الصرف الصحى المتدفقة لمصرف السيل، ثم قام المحافظ بغلق محابس التصريف داخل محطة كيما 1.

وأكد مصطفى يسرى على أن منع نزول أى نقطة مياه للصرف الصحى على مجرى مصرف السيل حقق معه حلم أهالى مدينة أسوان بالتخلص نهائياً على أكبر بؤرة تلوث عانت منها المدينة على مدار 60 عاماً، وذلك وفاء للوعود الحكومية بتنفيذ ذلك فى الأول من سبتمبر من خلال التشغيل التجريبى لمحطة كيما 1 ضمن مشروع تأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد المحطتين كيما 1 وكيما 2 بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأوضح محافظ أسوان أنه تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة لأسوان كان هناك سباق مع الزمن بمواصلة العمل ليل نهار على مدار الـ 24 ساعة سواء من الشركة المنفذة، أو الجهات المعنية للانتهاء من تطوير محطتى كيما 1 وكيما 2 والإسراع بمعدلات التنفيذ لهذا المشروع القومى.

وأعلن محافظ أسوان أنه سيقوم اليوم بعرض الصورة الكاملة لهذا الإنجاز الكبير على المهندس إبراهيم محلب، ومتابعة مشروع إعادة تأهيل محطتى كيما 1 وكيما 2 ورفع كفاءتهما لمعالجة مياه الصرف الصحى ورفعها بالكامل للغابات الشجرية بالعلاقى التى تم رصد 20 مليون جنيه لها من قبل وزارة الإسكان لزراعة ألفين فدان منها 1015 فدان جارى العمل حالياً فيها لإنهاء شبكات البنية الأساسية كمرحلة أولى لزراعتها بأشجار الجاتروفا لما لها من عائد اقتصادى كبير فى إنتاج الوقود الحيوى، بالإضافة إلى 985 فدانا كمرحلة ثانية فدان.

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