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أس - يونايتد سيعرض التجديد على دي خيا

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أس - يونايتد سيعرض التجديد على دي خيا أس - يونايتد سيعرض التجديد على دي خيا

أشارت صحيفة أس الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد سيفتح صفحة جديدة مع حارسه ديفيد دي خيا والذي فشل ريال مدريد في إتمام ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ريال مدريد لم يستطع إكمال أوراق تسجيل دي خيا في الوقت المناسب ليعود اللاعب إلى مانشستر يونايتد الذي خرج من قائمته في كل مبارياته منذ انطلاق الموسم.

وأكدت الصحيفة أن دي خيا الذي سيتخذ قراره في يناير نهائيا والذي يبدو على الأرجح بالرحيل والانضمام مجانا لريال مدريد الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

إلا أنها أشارت أن ناديه مانشستر يونايتد يحضر عرضا لتجديد عقده الذي سينتهي مع نهاية الموسم الجاري، لكنها عادت وأكدت أن اللاعب لا يضع في حسبانه البقاء مع الشياطين الحمر.

على الرغم من ذلك سيحاول دي خيا العودة لحراسة مرمى مانشستر يونايتد بعد أن فقد المركز الأساسي لزميله الأرجنتيني سيرخيو روميرو من أجل الانضمام لمنتخب إسبانيا في يورو 2016 العام المقبل في فرنسا.

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