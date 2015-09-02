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أزار: لن أصبح مثل ميسي أو رونالدو

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أزار: لن أصبح مثل ميسي أو رونالدو أزار: لن أصبح مثل ميسي أو رونالدو

أكد البلجيكي إدين أزار صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي أنه لن يصبح أبدا مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف التي يسجلها الثنائي كل موسم.

وقال أزار لصحيفة سبورت فووت "دائما ما أسأل نفسي ماذا يمكنني أن أفعل لأصبح مثل ميسي ورونالدو وأسجل من 50 لـ60 هدفا كل موسم".

وأضاف "ثم أدرك أنني لن أصبح كذلك.. الأمر متعلق بالعقلية، فعندما تكون النتيجة 2-0 يجب عليك ألا تشعر بأن هذا يكفي لكنني أحيانا أشعر بعد أول هدف أن هذا يكفي".

وأردف "لا أبحث عن الأرقام القياسية مثل بعض اللاعبين الآخرين، إذا سجلت من 15 إلى 20 هدفا في الموسم سأكون سعيدا للغاية".

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