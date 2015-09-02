إصابة 15 مجندًا فى انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

أصيب 15 مجندًا إثر انقلاب لورى شرطة بالقرب من قرية 8 التابعة لمركز المنيا بالطريق الصحراوى الغربى.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء حسن سيف، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث انقلاب لورى شرطة ووقوع مصابين.

بالانتقال والأجهزة الأمنية تبين انقلاب لورى شرطة بالقرب من قرية 8 التابعة لدائرة مركز المنيا بالطريق الصحراوى الغربى و اصابة 15 مجند بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وهم: محمود حسين 27 سنة، مصطفى ربيع 22 سنة، احمد رجب 22 سنة، مسعود احمد 21 سنة، محمد على 21 سنة، اكرم عبد النعيم 23 سنة، شنودة اسعد 22 سنة، ابو المجد احمد 23 سنة، احمد على 23 سنة، محمود سيد 23 سنة، سطان الدين توفيق 21 سنة، محمد عبد الفتاح 21 سنة، ميخائيل عزيز 21 سنة، وشخصان اخران لم يتم تحديد اسمائهما تم نقل المصابين الى مستشفى المنيا العام، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.