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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بأسلوب التسلق فى الشروق

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بأسلوب التسلق فى الشروق ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بأسلوب التسلق فى الشروق
تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الشروق من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب التسلق، وحرر محضر بالواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من "ياسر.ج.ا" 40 سنة موظف ومقيم بفيلا كائنة دائرة القسم باكتشافه سرقة 2 جهاز" لاب توب"، وهاتف محمول وكاميرا ومبلغ 5000 دولار، و1800 جنيه من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبالمعاينة تبين تسلق الجناة السور الخاص بالفيلا والضغط على شباك الأ لوميتال الخاص بشرفة الفيلا، وتم وضع خطة بحث وإعادة مناقشة المبلغ تفصيليا عن الواقعة.

وبالتحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من "حازم.ج.ع" 41 سنة عاطل ومقيم محافظة المنوفية و سابق اتهامه فى 3 قضايا كان اخرهم 3710 لسنة 2014م شبين الكوم / منوفية "سرقة"، و"محمد.ع.ع" 21 سنة و مقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما اثناء ترددهما على دائرة القسم وبحوزتهما سلاح ابيض "سكين"، أجنة حديدية، خطاف حديد وبمناقشتها اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وأقر المجني عليه الثاني بعدم تحريره محضر بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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مصر 365