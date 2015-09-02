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النوم أقل من ست ساعات يعرضك للإصابة بالزكام بمعدل أربعة أضعاف

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النوم أقل من ست ساعات يعرضك للإصابة بالزكام بمعدل أربعة أضعاف النوم أقل من ست ساعات يعرضك للإصابة بالزكام بمعدل أربعة أضعاف
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة، حيث أفادت أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات هم أكثر عرضة أربع مرات للإصابة بالبرد مقارنة مع أولئك الذين ينامون أكثر من سبع ساعات كل ليلة.

ووفقَا لنتائج الدراسة الجديدة التى نشرت مؤخرَا عبر موقع “Time”، فإن الأشخاص الذين ينامون 6 ساعات أو أقل كل ليلة كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف أن يمرضوا مرة أخرى بعد التعرض لفيروس البرد مقارنة مع أولئك الذين حصلوا على مزيد من النوم.

وأوضح أريك براذر، المؤلف الرئيسى للدراسة أستاذ ومساعد فى الطب النفسى فى جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، قائلاً "نحن نعلم أن النوم يلعب دورًا مهمًا فى تنظيم الجهاز المناعى".

وأضاف الباحثون أن النوم يغير أيضًا فى الاستجابة للالتهابات، ويساعد أجسامنا على مقاومة الفيروسات عندما يعمل جهاز المناعة بشكل صحيح.

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