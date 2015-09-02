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«المرصد السوري»: الجيش النظامي يسيطر على 75% من الزبداني

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«المرصد السوري»: الجيش النظامي يسيطر على 75% من الزبداني «المرصد السوري»: الجيش النظامي يسيطر على 75% من الزبداني

قوات الجيش السوري – أرشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان «المعارض» – الذي يتخذ من لندن مقرًا له –، إن القوات السورية النظامية باتت تسيطر على نحو 75 في المئة من مدينة الزبداني جنوب غرب البلاد، بعد معارك عنيفة وقصف مستمر منذ عدة أسابيع، على أحياء المدينة التي كانت تخضع لسيطرة فصائل إسلامية معارضة.

وأفادت و«كالة أنباء الشرق الأوسط»، أن المرصد أوضح  –في بيان- أورده راديو «سوا» الأمريكي اليوم الأربعاء، أن تقدم القوات النظامية جاء بدعم من وحدات تابعة لـ «حزب الله» اللبناني وجيش «التحرير» الفلسطيني، وما يعرف بقوات الدفاع الوطني في سوريا.

وشهدت الزبداني الأربعاء اشتباكات عنيفة بين الجانبين، وأفاد المرصد بتعرض المدينة لقصف بنحو 14 برميًلا متفجرًا، ولم يعلن المرصد حصيلة لقتلى المعارك والقصف في المدينة.

وفي غوطة دمشق الشرقية، تجددت الاشتباكات بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية وجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سورية، في محيط إدارة المركبات بحرستا.

وأعلن مصدر عسكري سوري، أن سلاح الجو السوري شن ضربات على مواقع تخضع لسيطرة فصائل معارضة في إدلب وريفها، ما أدى إلى مقتل عدٍد من المسلحين وتدمير آلياٍت عسكريٍة تابعة لهم.

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