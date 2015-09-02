مدير أمن الإسكندرية يلتقى ضباط وأفراد الشرطة لبحث النهوض بمستوى الخدمات

عقد اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية عددا من الاجتماعات للضباط والأفراد و العاملين المدنيين، لبحث مشكلاتهم وكيفية النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، على أن تكون الاجتماعات بصفة شهرية.

كما ناقش مدير الأمن مع كل مجموعة أسباب السلبيات وكيفيه معالجتها والمقترحات المقدمه وتقييم المقترحات أيهما جيد وأيهما ممتاز وصالح للتنفيذ فورا من ساعته وتاريخه، ووضع خطة المديرية المستقبلية مع توثيق الاجتماعات للرجوع لها في تحديد ما تم إنجازه فعلا وفق للجدول الزمني المقترح وما قد تاخر واسباب التأخير وازالتها .

كما قام حجازى فى اجتماعه الأخير بالموظفين المدنين باستعراض ما تم فى طلبات لهم لصالح العمل، حيث استجاب لموضوع نقل العلاج فورا بالقرب من مديريه الامن.

يأتى ذلك في إطار الخطة الطموحة لمديرية الأمن للمرحله الحالية، لوضع كافة التسهيلات الممكنة لجميع العاملين بالمدريه من ضباط وافراد وعاملين مدنين للنهوض بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين ولمواكبه الزياده الكبيره في جموع المستحقين لخدمات وزاره الداخلية.