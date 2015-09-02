10 مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم فى اليوم الثانى من فتح باب الترشح للبرلمان

شهدت محافظة المنوفية فى اليوم الثانى من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة شبين الكوم أمام اللجنة العامة للانتخابات العامة بالمحافظة برئاسة المستشار صبرى البنا، رئيس اللجنة العامة، والمستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة، تقدم 10 مرشحين.

وحصل "اليوم السابع" على الأسماء الـ10، وهى عادل أحمد أمين على حاصل بكالوريوس هندسة -أشمون - مستقل، ربيع أحمد عبد الحليم شحاتة - قويسنا - بكالوريوس تجارة - مستقل، أحمد سعد محمد قنديل -منوف - ليسانس حقوق - مستقل، على عبد العظيم السيد القاضى - مركز تلا - بكالوريوس طب وجراحة بالمعاش - مستقل، محمود عبد العليم حافظ منصور - محامى ليسانس حقوق عن دائرة الباجور حزب مستقبل وطن، صابر حسن أحمد يوسف - سرس الليان منوف - حزب المصريين الأحرارحاصل بكالوريوس تجارة، أمجد عبد الحميد محمد عياد - شبين الكوم - محاسب، عصام محمد على السيد عرفة -دبلوم صنايع - أخصائى تسويق - الباجور - مستقل، محمد عبد السميع عبد الهادى مصطفى حاصل على ثانوية أزهرية - كاتب بإدارة المتابعة عن دائرة مركز شبين الكوم حزب الشعب الجمهورى، محمد زكى محمد بدر عن مركز شبين الكوم حزب المصريين الأحرار، جمال عبد الستار عبد الغنى سحلو حاصل على ليسانس حقوق فنى صيانة بمعهد الكبد مركز شبين الكوم - مستقل.