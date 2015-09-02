أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

10 مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم فى اليوم الثانى من فتح باب الترشح للبرلمان

Google+ Print
10 مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم فى اليوم الثانى من فتح باب الترشح للبرلمان 10 مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم فى اليوم الثانى من فتح باب الترشح للبرلمان
شهدت محافظة المنوفية فى اليوم الثانى من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة شبين الكوم أمام اللجنة العامة للانتخابات العامة بالمحافظة برئاسة المستشار صبرى البنا، رئيس اللجنة العامة، والمستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة، تقدم 10 مرشحين.

وحصل "اليوم السابع" على الأسماء الـ10، وهى عادل أحمد أمين على حاصل بكالوريوس هندسة -أشمون - مستقل، ربيع أحمد عبد الحليم شحاتة - قويسنا - بكالوريوس تجارة - مستقل، أحمد سعد محمد قنديل -منوف - ليسانس حقوق - مستقل، على عبد العظيم السيد القاضى - مركز تلا - بكالوريوس طب وجراحة بالمعاش - مستقل، محمود عبد العليم حافظ منصور - محامى ليسانس حقوق عن دائرة الباجور حزب مستقبل وطن، صابر حسن أحمد يوسف - سرس الليان منوف - حزب المصريين الأحرارحاصل بكالوريوس تجارة، أمجد عبد الحميد محمد عياد - شبين الكوم - محاسب، عصام محمد على السيد عرفة -دبلوم صنايع - أخصائى تسويق - الباجور - مستقل، محمد عبد السميع عبد الهادى مصطفى حاصل على ثانوية أزهرية - كاتب بإدارة المتابعة عن دائرة مركز شبين الكوم حزب الشعب الجمهورى، محمد زكى محمد بدر عن مركز شبين الكوم حزب المصريين الأحرار، جمال عبد الستار عبد الغنى سحلو حاصل على ليسانس حقوق فنى صيانة بمعهد الكبد مركز شبين الكوم - مستقل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365