8 مرشحين للانتخابات البرلمانية يقدمون أوراقهم باليوم الثانى فى قنا

شهدت اللجنة المكلفة بتلقي طلبات الترشيح للبرلمان بقنا ومقرها محكمة قنا الابتدائية هدوءا مقارنة باليوم الأول للتقديم.

وبلغ عدد المتقدمين فى اليوم الثانى حتى الآن 8 مرشحين هم محمد احمد الجبلاوى و قاسم عبد الوهاب خليفه ومجدى محمد ابراهيم ورمضان أبو الوفا محمد بالدائره الأولى بمركزى قنا و قفط ومجدى قرشى يوسف وعابدين فارس موسى بالدائره الثانيه بمركز قوص وصبرى يوسف داوود بالدائرة الثالثة بنقاده و الدكتور سمير فخرى بالدائره الرابعة بنجع حمادى، ليرتفع اجمالى عدد المرشحين الى 112 مرشحا بعد وصول عدد المرشحين لليوم الأول 104 مرشحين.