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رفع وإزالة 65 حالة تعدى على الأراضى الزراعية والطريق العام بالمنيا

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رفع وإزالة 65 حالة تعدى على الأراضى الزراعية والطريق العام بالمنيا رفع وإزالة 65 حالة تعدى على الأراضى الزراعية والطريق العام بالمنيا
تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا ومطاى وأبوقرقاص من رفع وإزالة 65 حالة تعد على الأراضى الزراعية والطريق العام، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى جميع مراكز المحافظة حفاظاً على رقعة الأرض الزراعية وحرم الطريق.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى رفع وإزالة التعديات، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من إزالة عدد 58 حالة تعدى على الأرض الزراعية والطريق العام بقريتى (جريس ـ ابيوها )على مساحة 2 فدان و5 قيراط و22 سهم.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إزالة عدد 10 أسوار على أراضى زراعية بقرية نزلة حسين على مساحة 7 قيراط و38 سهما، بالإضافة إلى إزالة عدد 5 حالات تعد بمركز ومدينة مطاى بمساحة 5 قيراط و18 سهم في نطاق الطريق الدائرى.

من جانبه، شدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين مع استمرار حملات الإزالة للتصدي لاى محاولة لتبوير الأرض الزراعية، مشيراً إلى أن هذه التعديات تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها ولن يتم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدى عليها.

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مصر 365