بالصور..هدوء بكفر الشيخ فى ثانى أيام الترشح للبرلمان.. و7متقدمين بينهم سيدة

يسود الهدوء بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية فى اليوم الثانى لتلقى طلبات المرشحين برئاسة المستشار سامح بسيلى، وتضم فى عضويتها كلا من المستشارين "أحمد شمس الدين، نائب رئيس اللجنة، محمد شفيق، على عبد اللطيف، محمد عبد الوهاب وحسنين حرويس".

وأكد المستشار أحمد شمس الدين، نائب رئيس اللجنة، أن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم اليوم الأربعاء 7 مرشحين فقط من بينهم سيدة وهى أمل محمد قطب سالم وهى أول سيدة تتقدم بطلب للترشيح بالمحافظة.

وأضاف أن نسبة المتقدمين الجدد بالنسبة للقدامى خلال يومين 10% فقط، مشيرًا إلى أن اللجنة تقدم كل التسهيلات للمتقدمين.

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