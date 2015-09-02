3 مرشحين يتقدمون بـ 3 مذكرات لرئيس لجنة الانتخابات بالغربية

تقدم المرشحون هانى ألتراس ومحمد شحاتة ونزار الريدى عن بندر طنطا بـ 3 مذكرات للمستشار مجدى عبد الحليم رئيس محكمة طنطا الابتدائية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالغربية لقيام موظفين ضمن اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة بإدراج أسماء 3 مرشحين فى غير دورهم بالكشوف.

وهم جلال عوارة الذى حصل على رقم 82 وتم تقديم دوره فى الكشف، وأمال أبو اليزيد والتى تم تصعيدها فى الكشف رغم حصولها على رقم 68، وتصعيد أحمد الطويل موظف بالمحكمة والذى لم يحصل على أى رقم، وتم إدراج أسمائهم بالكشوف قبل أسماء المرشحين الحاصلين على أرقام تسلسلية للتقدم بأوراق ترشيحهم ويجرى رئيس المحكمة تحقيق فى الواقعة.