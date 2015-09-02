بالصور.. اختفاء المرشحين فى ثانى أيام تقديم أوراق الترشح للبرلمان بسوهاج

حالة من الهدوء خيمت على مجمع محاكم سوهاج مقر اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج، فى ثان أيام التقدم لخوض الانتخابات البرلمانية، على عكس ما حدث فى اليوم الأول من تدافع وتزاحم والتواجد أمام مقر اللجنة منذ الصباح الباكر.

وتم تقليص عدد اللجان الخاصة بتلقى الطلبات من 8 لجان إلى لجنة واحدة نظرا لضعف الإقبال اليوم الأربعاء، حيث بلغ من تقدموا حتى تمام الساعة الثانية ظهرا 6 مرشحين فقط، بواقع مرشح لدوائر ساقلتة وأخميم وطما وجهينة وطهطا والمراغة.

يذكر أن المستشار عبد الستار عبد المنعم، رئيس لجنة الانتخابات بمحافظة سوهاج أعلن أن عدد المتقدمين فى اليوم الأول لفتح باب الترشيح لخوض الانتخابات البرلمانية بلغ 136 مرشحا، ففى الدائرة الأولى التى تضم مركز وبندر سوهاج تقدم 16 مرشحا، وفى الدائرة الثانية والتى تضم أخميم والكوثر تقدم 5 مرشحين، والدائرة الثالثة التى تضم مركز ساقلتة تقدم 7 مرشحين، وفى الدائرة الرابعة والتى تضم مركز المراغة تقدم 12 مرشحا، وفى الدائرة الخامسة والتى تضم مركز جهينة تقدم 3 مرشحين، وفى الدائرة السادسة وتضم مركز طهطا تقدم 21 مرشحا، وهى أكبر الدوائر الانتخابية من حيث عدد المرشحين، وفى الدائرة السابعة والتى تضم مركز شرطة طما تقدم 15 مرشحا، وفى الدائرة الثامنة والتى تضم مركز وقسم جرجا تقدم 15 مرشحا، وفى الدائرة التاسعة وتضم مركز المنشأة تقدم 15 مرشحا، وفى الدائرة العاشرة والتى تضم مركز العسيرات تقدم مرشحين وفى الدائرة الحادية عشر وتضم مركز البلينا تقدم 15 مرشحا، وفى الدائرة الثانية عشر وتضم مركز دار السلام تقدم 13 مرشحا.



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