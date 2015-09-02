وزير الداخلية اللبنانى: لم يصب مدنى واحد بطلقة نار فى المظاهرات

أكد نهاد المشنوق، وزير الداخلية اللبنانى، أنهم يدعمون حق التظاهر السلمى لحده الأقصى، وحريصون على حماية حق التظاهر السلمى، لافتا إلى أن السياسة اللبنانية لا تقوم على وضع الدبابات أمام الوزارات.

وأقر وزير الداخلية اللبنانى، فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، بالإفراط فى استخدام القوة يوم 22 أغسطس الماضى ضد المتظاهرين إلا أن له مبرراته، موضحًا أن العسكريين قد لا يتحملون الشتائم، التى يتعرضون لها.

وتابع: "لا يوجد لدينا قمع وتعذيب كباقى الدول العربية، وفى يوم 22 أغسطس تم إطلاق النار فقط فى الهواء وليس على المتظاهرين، ولم يصب مدنى واحد بطلقة".