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أحمد بن حلى والسفير الإماراتى يبحثان ترتيبات رئاسة المجلس الوزارى المقبل

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أحمد بن حلى والسفير الإماراتى يبحثان ترتيبات رئاسة المجلس الوزارى المقبل أحمد بن حلى والسفير الإماراتى يبحثان ترتيبات رئاسة المجلس الوزارى المقبل
التقى السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم، الأربعاء، السفير محمد بن نخيرة الظاهرى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على رأس وفد من وزارة الخارجية والمندوبية الدائمة لدولة الإمارات، وذلك للتنسيق بشأن رئاسة دولة الإمارات للدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى 144.

وأوضح السفير محمد بن نخيرة الظاهرى فى تصريح له عقب الاجتماع، انه تم خلال اللقاء مناقشة اليات تسريع وتيرة العمل العربى فى مختلف القضايا والآليات الإدارية والتنظيمية بشأن الاجتماعات المقبلة، والترتيبات المتعلقة بها.

وأضاف أن دولة الامارات العربية المتحدة ستعمل خلال رئاستها لهذه الدورة على بذل كافة الجهود لإنجاحها ودعم مسيرة العمل العربى المشترك.
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